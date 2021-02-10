Распродажа! iPhone 12 с современным дизайном сейчас со скидкой всего за 10 694

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Крутой смартфон по низкой цене!

iPhone 12 – это не новинка на рынке, но смартфон чрезвычайно популярен, поскольку его технические характеристики отвечают актуальным требованиям пользователей.

Apple совмещает в телефоне элементы классического дизайна iPhone с новыми современными акцентами. Смартфон очень похож на современные модели.

iPhone 12 оснащен 6,1-дюймовым Super Retina XDR OLED-дисплеем, обеспечивающим высокую яркость, контрастность и четкость изображения. С разрешением 2532 x 1170 пикселей и плотностью пикселей около 460 пикселей на дюйм, дисплей iPhone 12 обеспечивает потрясающую детализацию и четкость.

Процессор A14 Bionic построен на передовой 5-нанометровой технологии, что делает его одним из самых мощных и энергоэффективных на рынке. Это дает возможность смартфону работать эффективно.

В iPhone 12 камера содержит два сенсора – основной 12 МП с оптической стабилизацией и ультраширокий 12 МП. Поддерживается съемка видео в 4K 60 FPS.

Выбирая iPhone 12, вы определенно выбираете золотую середину. Сейчас он стоит недорого, при этом радует продвинутыми характеристиками, отличной мощностью основного и графического процессоров. Приобрести устройство можно по ссылке:

iPhone 12 - 10 694 грн ($278)

*цена указана с купоном от продавца на $3 и промокодом на $33 WS2EU30

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