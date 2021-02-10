Развлекательная реклама #BestPhonesForever от Google демонстрирует возможности ИИ на Pixel 8 Pro

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Все обожают серию рекламных роликов #BestPhonesForever?

Компания Google снова выпустила рекламу #BestPhonesForever. На этот раз короткий ролик посвящен спортивной тематике и называется "Большая игра".

Напомним, серия роликов #BestPhonesForever направлена для показа возможностей устройства, отнюдь не для высмеивания.

Ролик показывает перерыв в большой игре между iPhone и Pixel, и тренер iPhone в старой шляпе Тома Лэндри пытается подбодрить свою команду. "Я знаю, что вам кажется, что импульс меняется, но эта игра еще не закончилась". Один из игроков команды iPhone говорит: "Но, тренер, другая команда продолжает получать новые возможности искусственного интеллекта". Другой игрок говорит, что у другой команды есть "Круг для поиска". Это функция, позволяющая пользователю Pixel обвести что-то на фотографии и получить результаты поиска по этому объекту.

Другой игрок упоминает о функции Video Boost в Pixel 8 Pro, которая посылает видео в Google для улучшенной обработки с помощью искусственного интеллекта. Остальные игроки опустошены этими функциями искусственного интеллекта. "Мы обречены", – говорит один iPhone. Но тренер iPhone не хочет ничего из этого слышно. Когда на фоне играет вдохновляющая футбольная музыка, тренер говорит: "Довольно! Конечно, у Team Pixel есть продвинутый искусственный интеллект, который исправляет групповые фотографии, обобщает записи и уменьшает шум в видео. Но не важно, что у вас внутри. Важно то, что снаружи ".

Тренер отмечает, что модели iPhone Pro более легкие, имеют контурные края. Тренер продолжает: "Вам не нужен хитроумный искусственный интеллект, чтобы редактировать фотографии и отфильтровывать спам-звонки. ВНИМАНИЕСЬ! Это наш момент. Вернемся туда. И убедитесь, что они навсегда запомнят ту ночь, когда они играли в команде, которая решилась превратить выключатель на кнопку действия.

В этом году Pixel 8 – настоящий король искусственного интеллекта, поэтому логично показать рекламу с возможностями устройства и это удивительно и рассудительно!

Реклама заканчивается, когда iPhone говорит Пикселю: "Я потерял свою книгу с играми. Можно одолжить твою?" В эту фразу вложено много смысла. Она означает, что iPhone заблудился, а Pixel, благодаря использованию функций искусственного интеллекта, знает, куда он двигается на рынке смартфонов. Собственно, в минувшие выходные мы услышали, что iOS 18 станет огромным обновлением для iPhone с большим количеством новых возможностей искусственного интеллекта и должен включать в себя значительное улучшение Siri.