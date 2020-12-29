С 1 января миллионы смартфонов не смогут пользоваться WhatsApp

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WhatsApp решил прекратить поддержку старых устройств.

Наверное, никто не будет отрицать, что WhatsApp - самая популярная платформа обмена мгновенными сообщениями в мире. Приложение работает на смартфонах, планшетах, а также поддерживает сквозное шифрование.

Более того, даже если вам не нравится WhatsApp, вы не сможете отрицать, что приложение настолько вошло в нашу жизнь, что вы уже не представляете без него свой смартфон. Кто-то из ваших друзей или знакомых обязательно будет им пользоваться.

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К большому сожалению многих пользователей, некоторые устройства скоро потеряют возможность запустить приложение. В пятницу, 1 января, WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах – затронет это событие как устройства на Android, так и iOS.

Коснется это ограничение старых Android-смартфонов, работающих на версии Android ниже 4.0.3, а также iPhone, которые работают на версии iOS ниже 9. Напомним, что в прошлом году то же самое произошло, когда Facebook прекратил поддержку устройств под управлением iOS 8 и Android 2.3.7.

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Чтобы не потерять доступ к WhatsApp, вам придется либо обновить ваш смартфон до более актуальной версии Android, либо, что более вероятно, просто купить более свежее устройство. Для владельцев iPhone все гораздо проще – все знают, что даже старые «Яблофоны» обновляются гораздо быстрее и дольше, чем их Android-конкуренты. Однако тот же iPhone 4 и более старые устройства уже не смогут обновиться до более свежей версии iOS.

Так что если вы планировали обновить ваше устройство, сейчас самое время.

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Источник: Business Today



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