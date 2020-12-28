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Все технические характеристики Vivo X60 Pro уже есть в Сети

28.12.2020 627 0

Благодаря сайту TENAA мы знаем, что нас ждет в Vivo X60 Pro еще до официальной презентации.

 

Vivo X60

 

Мы уже столько раз говорили о новой линейке от Vivo – X60 – что кажется, что знаем мы о готовящихся смартфонах все подробности. Например, мы уже знаем, что в самом начале месяца все три устройства попали в список китайского сертификационного бюро 3C, что всегда намекает на скорую презентацию.

 

Также на прошлой неделе на сайте Geekbench появился один из смартфонов линейки X60, и многим было непонятно, какой из смартфонов перед нами -  Vivo X60 или Vivo X60 Pro. Однако благодаря известному инсайдеру Digital Chat Station мы узнали, что перед нами была именно Pro-версия – блогер выложил собственные скриншоты со страницы устройства в базе TENAA.

 

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Стоит понимать, что многие характеристики совпадают с предыдущими утечками, но напомнить их себе точно не будет лишним. Vivo X60 Pro имеет следующие размеры: 158,57 x 73,24 x 7,59, а вес составляет 178 граммов.

 

Vivo X60 Pro

 

Устройство оснащено 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Официальные изображения смартфона, также слитые в Сеть, показали, что его дисплей имеет отверстие для фронтальной камеры, которая здесь будет иметь разрешение 32 Мп.

 

В смартфоне установлен чипсет от Samsung Exynos 1080, а питает устройство батарея емкостью 4130 мАч. Напомним, что на сайте бюро 3C указано, что Vivo X60, X60 Pro и X60 Pro+ могут поставляться с быстрой зарядкой до 33 Вт.

 

Блок основной камеры вмещает в себя четыре объектива: 48-мегапиксельный главный датчик, два датчика по 13 Мп и один 8-мегапиксельный объектив.

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Vivo X60 линейка

 

Источник: GSMArena


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Vivo Vivo X60 Pro
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 28.12.2020

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Все технические характеристики Vivo X60 Pro уже есть в Сети