WhatsApp признался в ранее неназванных крупных уязвимостях мессенджера

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Самый популярный мессенджер запустил специальный сайт, где будет сообщать обо всех багах и проблемах с анонимностью.

Сегодня WhatsApp сообщил о шести ранее нераскрытых уязвимостей, которые компания успела уже исправить. Сообщения об этих уязвимостях мессенджер разместил на специальном веб-сайте, посвященном консультациям по безопасности, который будет служить новым ресурсом, предоставляющим полный список обновлений системы безопасности.

Мессенджер признался, что пять из шести уязвимостей были исправлены за один день, а на последний баг потребовалось на пару дней больше. Несмотря на то, что некоторые из багов позволили бы удаленно проникнуть к вашим данным, компания сообщила, что не нашла свидетельств того, что хакеры могли использовать эти уязвимости.

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Около трети новых уязвимостей были обнаружены с помощью специально разработанной компанией программы Bug Bounty Program, а остальные, как и следовало ожидать, были обнаружены в ходе обычной проверки кода и с помощью автоматизированных систем.

WhatsApp является одним из самых популярных приложений в мире – им пользуются более чем два миллиарда пользователей по всему миру. Но он также является постоянной мишенью для хакеров, которые пытаются найти и использовать уязвимости в платформе.

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Новый веб-сайт был запущен в рамках усилий компании, направленных на то, чтобы быть более прозрачной в отношении уязвимостей. В компании говорят, что сообщество WhatsApp хотело организовать единое место для отслеживания уязвимостей, поскольку WhatsApp не всегда может подробно описать свои рекомендации по безопасности в примечаниях к выходу каждой новой версии приложения. Похоже, сейчас у них это получилось.

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Источник: The Next Web



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