С Exynos 2200 на смартфоны придет трассировка лучей

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Игры на флагманах Samsung предложат больше реализма

Одним из наиболее амбициозных и многообещающих выглядит проект по созданию чипа Exynos 2200, который создается совместно с AMD. Поговаривают, что это будет чип, где ядра сгруппируют по схеме «1+3+4», а главную скрипку будет играть супермощное ядро Cortex-X2. Графическая подсистема должна быть представлена AMD GPU на 1250 МГц.

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Ранее в сети появлялись сообщения, что по графической производительности Exynos 2200 превзойдет чипсет Apple A14 Bionic, что является хорошим достижением для процессора от Samsung. Еще одним важным моментом станет поддержка трассировки лучей. Ранее о ней рассказали инсайдеры, а теперь подтвердила и Samsung.

Чтобы продемонстрировать производительность графического процессора с поддержкой трассировки лучей и графического процессора без этой технологии, Samsung предоставила в Weibo изображение от Shutterstock, чтобы пользователи могли наглядно увидеть разницу. Не сложно заметить, что картинка справа более реалистичная и объемная. Сама технология трассировки лучей требует больших вычислительных ресурсов, поэтому ее использование в играх требует серьезной аппаратной поддержки для получения нужной производительности в реальном времени.

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Похоже, что в плане мощности Exynos 2200 действительно будет достаточно впечатляющим и может стать событием в мире мобильных чипов. Тот факт, что Samsung решила рассказать об одной из фич нового процессора, может свидетельствовать о том, что анонс его не за горами. Возможно, и серия Galaxy S22, для которой и приготовлен новый чип, дебютирует раньше времени. Нам остается дождаться анонса Exynos 2200 и серии Galaxy S22, чтобы точно знать удастся ли Samsung совершить прорыв в нише смартфонов.

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Источник: sparronews