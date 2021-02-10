Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 успешны

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Только в Южной Корее продано 1 млн складных смартфонов 2021 года выпуска

Samsung одна из компаний, кто активно развивает линейку складных устройств. Она уверена, что за ними будущее и возвела их в ранг премиальных решений в своем портфолио, отодвинув на второй план флагманы серии Galaxy S. В этом году компания представила Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, которые можно считать успешными для своего сегмента.

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Пришло сообщение, что есть все основания, что по завершении этих выходных, у компании будет повод похвастаться 1 млн проданных гибких устройств. И это цифра применительно только к рынку Южной Кореи. Такой результат может быть достигнут за период с 27 августа 2021 года. По темпам первых продаж Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 сравнимы с темпами реализации линеек Galaxy Note 10 и Galaxy S8.

За семь дней количество предзаказов на Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 достигло отметки 920 тысяч и 270 тысяч из них были активированы в первый же день старта продаж. Среди двух новинок наибольшей популярностью пользуется Galaxy Z Flip 3, которого продано вдвое больше, чем Galaxy Z Fold 3.

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Возможно, в скором времени Samsung озвучит статистику продаж актуальных гибких смартфонов и станет известно, сколько всего было продано устройств по всему миру.

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Источник: koreaherald