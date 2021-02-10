Все больше устройств Samsung получают функцию RAM Plus

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Какие смартфоны Samsung позволяют увеличивать оперативную память

В этом году на рынке Android-смартфонов набирает популярность еще один тренд — функция подкачки оперативной памяти. Делается это программно, но эффект от этой процедуры есть, пусть и не всегда ощутимый. Первыми эту фичу начали продвигать китайские бренды, которые давно стали последователями идеи «чем больше оперативной памяти — тем лучше». Но и Samsung последовала модной тенденции.

В августе дебютировал Galaxy A52s, который стал первым смартфоном компании, предложившим функцию RAM Plus. Речь идет именно о технологии, позволяющей увеличить объем оперативки, когда к физической добавляется виртуальная 4 Гб, выделенная из накопителя. Эта модель будет не единственной, кто получил RAM Plus. Не так давно она пришла с последним обновлением на Galaxy A52 и Galaxy Z Fold 3.

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Какие еще смартфоны Samsung вправе рассчитывать на получение RAM Plus не сообщается. Но есть вероятность, что постепенно она придется на все актуальные флагманы компании, а также ее получат устройства линейки Galaxy A. Было бы неплохо, чтобы эта технология добралась и до бюджетников с небольшим объемом оперативки. Там RAM Plus придется весьма кстати и проку от нее будет больше.

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Источник: gizmochina