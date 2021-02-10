С нами их больше не будет: прощайте, смартфоны LG

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Выпуск смартфонов LG прекращен, конвейеры ждет перепрофилирование

В апреле LG решила официально завязать с выпуском смартфонов. И вот этот момент настал. Вчерашний день стал последним в карьере LG на рынке смартфонов. Компания официально прекратила выпуск мобильных устройств. Теперь на площадях, где производились смартфоны, начнут сбор бытовой техники. До конца июля компания планирует трудоустроить всех, кто был занят созданием смартфонов.

Поддержка устройств LG не прекращается. Компания выполнит свои обязательства и ряд моделей обновят до Android 12, и даже до Android 13. Кроме того, не свернет она и обслуживание смартфонов, пользователи могут рассчитывать на получение послепродажного сопровождения на протяжении четырех лет с момента выпуска устройств.

Напомним, что LG старейший производитель мобильников, который ворвался на рынок еще на заре производства кнопочных звонилок. Потом он перешел на выпуск смартфонов с ОС Symbian, а после появления Android — переключился на эту прошивку. В целом компания запомнится как экспериментатор, который не боялся предлагать что-то новое. Она экспериментировала с Windows Phone, первой установила сверхширокоугольный датчик, придумала совместить кнопку питания со сканером отпечатков пальцев, предложила 3D-камеру и первой представила смартфон с дисплеем, предложившим соотношение сторон 18:9.

Но к 2015 году смартфонный бизнес компании начал рушиться. К тому времени народ распробовал китайские смартфоны, отказываясь от дорогих и не всегда выигрышных в техническом плане устройств LG. Гаджеты компании начали терять популярность и все ее попытки вернуть былую славу не увенчались успехом. В итоге было решено перестать испытывать судьбу, и свернуть выпуск мобильников. Возможно, когда-то LG вернется к выпуску смартфонов, но не в ближайшей перспективе.

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Источник: gsmarena