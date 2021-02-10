Samsung будет и дальше гнуть смартфоны

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Линейка Galaxy Note мертва, а складные устройства пришли надолго

С анонсом серии Galaxy S22 стало окончательно понятно, что история Galaxy Note завершена. Теперь у компании две топовых линейки: Galaxy S и Galaxy Z. В ближайшее время что-то переизобретать южнокорейский гигант не намерен. Эти две серии будут приоритетными для него.

Но через три года все может поменяться. Есть вероятность, что по истечении трех лет на рынке появится большее количество форм-факторов, таких как раскладные и выдвижные смартфоны. Глава мобильного подразделения Samsung сообщил:

«В ближайшее время наша деятельность будет сосредоточена на двух направлениях: флагманская серия S в первой половине года и инновационная складная линейка во второй половине. Мы будем придерживаться этой стратегии до тех пор, пока не произойдет еще один крупный прорыв, и мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло».

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Мы уже видели раздвижные устройства и аппараты, которые можно гнуть и раздвигать одновременно. Но все это были концепты, которые далеки до того, чтобы стать коммерческими продуктами. Подобные устройства разрабатывает и Samsung. Слова топ-менеджера компании указывают на то, что компания всерьез настроена довести их до конечного потребителя.

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Источник: phonearena