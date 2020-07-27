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Samsung добавит новые жесты и датчики падения в Galaxy Watch 3

27.07.2020 233 0

Samsung Galaxy Watch 3 – новое поколение флагманских часов от южнокорейского бренда. Совсем скоро состоится презентация Unpacked, на которой, помимо прочих новинок, покажут и эти часы. Кроме улучшенной автономности и измененного дизайна, нас ждет пара полезных функциональных нововведений, и о некоторых из них нам поведали умельцы из XDA.

 

Samsung добавит новые жесты и датчики падения в Galaxy Watch 3 – фото 1

 

Сотрудники XDA-developers глубоко капнули в код приложения Galaxy Wearable, получив доступ к еще не добавленным опциям. Именно упоминания об этих функциях говорят нам о том, что готовит Samsung на 5 августа.

 

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В Galaxy Watch 3 добавятся новые жесты. Вы сможете сжимать и разжимать кулак, чтобы ответить на телефонный звонок или встряхнуть рукой, чтобы отклонить его. Также в ближайшее время появится новая функция обнаружения опасного падения. Если вы упадете, Galaxy Watch 3 даст вам 60 секунд, чтобы подтвердить, что вы в порядке и не находитесь в опасности. В противном случае, часы отправят сообщение с вашим местоположением и краткой записью службе экстренной помощи.

 

Samsung добавит новые жесты и датчики падения в Galaxy Watch 3 – фото 2

 

Другому изданию, 9to5Google, удалось собрать немного больше информации. Samsung планирует выпускать более доступные смарт-часы. Для новых часов Galaxy Watch 3 также будут добавлено несколько циферблатов, которые стилистически будут соотноситься с обоями Galaxy Note 20. 9to5Google говорит, что производитель добавит возможности автоматической смены этих «вотчфейсов».

 

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Ожидается, что Galaxy Watch 3 начнет продаваться вместе с Galaxy Note 20 и Galaxy Z Flip 5G.

 

Samsung добавит новые жесты и датчики падения в Galaxy Watch 3 – фото 3

 

Источник: USA Today

Galaxy Watch 3 Samsung
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 27.07.2020

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Samsung добавит новые жесты и датчики падения в Galaxy Watch 3