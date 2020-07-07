Эван Бласс слил рекламный ролик новых Galaxy Watch 3 от Samsung
Компаниям уже давно не удаётся держать свои новинки в секрете — инсайдеры постоянно получают и публикуют всю самую важную информацию об ожидаемых устройствах. Бороться с этим очень тяжело, и мы вряд ли можем обвинить Samsung в том, что сегодня появились последние подробности о Galaxy Watch 3. Остаётся только поблагодарить авторитетного инсайдера Эвана Бласса и посмотреть выложенный им проморолик.
Galaxy Watch 3
В предыдущих сливах уже были раскрыты почти все основные спецификации часов. Мы знаем, что Galaxy Watch 3 будут выполнены в уже ставшем каноничном для Samsung строгом круглом дизайне. На выбор предложат две версии: на 41 и 45 мм. Первая будет оснащена 1,2-дюймовым дисплеем, вторая получит экран на 1,4 дюйма. Сама AMOLED-матрица защищена Gorilla Glass DX.
Постоянной памяти 8 ГБ, оперативной — 1. Защищён аксессуар серьёзно, Galaxy Watch 3 соответствуют стандартам IP68 и MIL-STD-810G. Это значит, что они не боятся пыли и погружений под воду. С ранее опубликованным рендерами смарт-часов можно ознакомиться в этой новости.
Пост можно посмотреть по ссылке.
А сегодня мы увидели рекламное видео, которое, вероятно, Samsung собиралась показать на презентации. На нём показано сразу несколько циферблатов, но акцент был сделан на возможностях для коммуникации. В ролике можно заметить иконки приложений «Сообщения» и «Звонки», был даже показан дизайн переписки и всплывающего окна принятия вызова. Полностью ознакомиться с видео можно в Twitter-аккаунте инсайдера.
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Источник: Twitter
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