Samsung огласила дату презентации Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3, нового складного смартфона и других новинок

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Сегодня корпорация Samsung официально подтвердила, что презентация нового Galaxy Note 20 состоится 5 августа. Мероприятие, как и все в последние месяцы, пройдёт в режиме онлайн.﻿

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Начаться трансляция должна в 17:00 по московскому времени. Прямой эфир можно будет посмотреть на официальном сайте или YouTube-канале бренда. Samsung заявила, что планирует рассказать о «новейшей экосистеме устройств Galaxy, созданной для расширения возможностей вашей жизни».﻿

Мы ожидаем, что холдинг покажет Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 5G, умные часы Galaxy Watch 3 и, возможно, Galaxy Z Fold 2. Рендеры, характеристики и другие подробности о новинках уже давно раскрыты инсайдерами.

Согласно утечкам, в новом поколении устройств линейки Galaxy Note выйдет как минимум две модели —﻿﻿﻿ Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Мы уже знакомили вас с их внешним видом и характеристиками.

Galaxy Z Flip 5G и Z Fold 2 станут новыми складными смартфонами бренда. Первый является улучшенной версией Z Flip на новом процессоре, а второй должен стать наследником оригинального Galaxy Fold.

Об умных часах Galaxy Watch 3 известно даже слишком много. В сети уже появился рекламный ролик новинки, а с их внешним видом и характеристиками мы знакомили вас уже давно.

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Источник: gizmochina