TSMC разрешили сотрудничать с Huawei. Но это ничего не меняет

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США глумится над Huawei. TSMC может поставлять чипы китайцам. Но только устаревшие

Санкции уже давно стали излюбленным приемом США наказать неугодных и как действенный метод борьбы с противниками. В прошлом году из-за торговой войны с Китаем и в попытке получить технологическое преимущество под «каток» попала Huawei. Самый болезненный и ощутимый удар — запрет на закупку процессоров, созданных с применением американских технологий или комплектующих.

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Несмотря на то, что TSMC особо и не горевало на предмет потери партнера в лице Huawei, но все же обратилось в Министерство торговли США с просьбой выдать лицензию, позволяющую сотрудничать с китайской компанией. И она получила добро на работу с Huawei. Но есть одно существенное Но.

Сам разрешительный документ гласит, что сотрудничество TSMC и Huawei ограничено лишь «зрелыми технологиями». При этом в самом документе нет и слова, что подразумевается под этим понятием. Как и нет указания на какие-то модели или типы процессоров. По, похоже, что под зрелыми технологиями стоит понимать нормы 28-нанометровой технологии. Тогда как такие техпроцессы от 16 нм до 5 нм считают продвинутыми и новыми.

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Получается, что США дали добро лишь на производство и поставку слабых и технологически отставших чипов. И такое «послабление» компании «что больному припарка», а также можно расценивать как издевку. Создавать и закупать самые продвинутые технологически процессоры компания по-прежнему не может.

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Источник: gizchina