Sony и Kioxia объединят силы, чтобы спасти умирающий Huawei

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Японские компании Sony и Kioxia спешат на помощь товарищу по Азиатскому рынку.

Ситуация с активным введением санкций в отношении Huawei со стороны правительства США показала, что ограничения не дают никаких положительных результатов – страдают все, не только китайская компания. Например, благодаря недавним ограничениям, японские компании, поставляющие чипы для Huawei, сталкиваются с риском потери миллиардов долларов дохода.

Согласно последним данным, чтобы не потерять деньги, японские компании Sony и Kioxia подали заявку на получение разрешения от США на продолжение ведения бизнеса с Huawei. Примечательно, что Intel уже получила лицензию на поставку чипсетов китайскому гиганту.

Напомним, что Huawei является одним из ведущих партнеров Sony в отношении сенсоров камеры. Другая японская компания Kioxia является одним из ведущих мировых производителей чипов флэш-памяти.

Kioxia, являющаяся филиалом Toshiba, предупредила, что ограничение поставок для Huawei может спровоцировать переизбыток производства карт памяти. Из-за текущей неопределенности, компании пришлось отложить готовый план расходов на несколько миллиардов долларов.

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В свою очередь, из-за санкций в отношении Huawei Sony пришлось урезать план расходов на три года вперед, так как в настоящее время существует дефицит в размере нескольких миллиардов долларов из-за невозможности поставов датчиков изображения для Huawei.

Интересно, что не только эти две компании собираются «спасти» бизнес Huawei. Свою заявку также подали главные конкуренты китайской компании Samsung Electronics.

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Источник: Japan Today



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