Sony и Kioxia объединят силы, чтобы спасти умирающий Huawei
Японские компании Sony и Kioxia спешат на помощь товарищу по Азиатскому рынку.
Ситуация с активным введением санкций в отношении Huawei со стороны правительства США показала, что ограничения не дают никаких положительных результатов – страдают все, не только китайская компания. Например, благодаря недавним ограничениям, японские компании, поставляющие чипы для Huawei, сталкиваются с риском потери миллиардов долларов дохода.
Согласно последним данным, чтобы не потерять деньги, японские компании Sony и Kioxia подали заявку на получение разрешения от США на продолжение ведения бизнеса с Huawei. Примечательно, что Intel уже получила лицензию на поставку чипсетов китайскому гиганту.
Напомним, что Huawei является одним из ведущих партнеров Sony в отношении сенсоров камеры. Другая японская компания Kioxia является одним из ведущих мировых производителей чипов флэш-памяти.
Kioxia, являющаяся филиалом Toshiba, предупредила, что ограничение поставок для Huawei может спровоцировать переизбыток производства карт памяти. Из-за текущей неопределенности, компании пришлось отложить готовый план расходов на несколько миллиардов долларов.
В свою очередь, из-за санкций в отношении Huawei Sony пришлось урезать план расходов на три года вперед, так как в настоящее время существует дефицит в размере нескольких миллиардов долларов из-за невозможности поставов датчиков изображения для Huawei.
Интересно, что не только эти две компании собираются «спасти» бизнес Huawei. Свою заявку также подали главные конкуренты китайской компании Samsung Electronics.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!
Источник: Japan Today
https://andro-news.com/news/oneplus-podtverdili-chto-oneplus-buds-z-budut-zaschischeny-ot-vo.html OnePlus подтвердили, что OnePlus Buds Z будут защищены от воды и пыли(в Адм. панель)
Комментарии