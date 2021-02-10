Samsung Galaxy A13 4G и Samsung Galaxy A33: рендеры, характеристики и стоимость

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Samsung Galaxy A33 обладает задатками стать хитом продаж

После выпуска флагманской серии Galaxy S22 компания теперь сосредоточена на обновлении серии среднего класса устройств Galaxy A. Вчера издание Winfuture и сетевой информатор Роланд Квандт поделились информацией о Galaxy A53, а сегодня в центре их внимания оказались Galaxy A33 и Galaxy A13 4G.

Samsung Galaxy A13 4G﻿

Samsung Galaxy A13 4G получил Infinity-V IPS-дисплей диагональю 6,6 дюйма и с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2400х1080 точек. Под капотом установили чипсет Exynos 850. Смартфон должен предложить фронтальную камеру на 8-мегапикселей и четверную тыльную камеру 48 Мп + 5 Мп (сверхширик) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросенсор).

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В активе Samsung Galaxy A13 4G будет аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Ожидается, что в Европе за смартфон запросят около 200 евро.

Samsung Galaxy A33﻿

В отличие от своего младшего собрата Samsung Galaxy A33 уже предлагает поддержку сетей пятого поколения. Его укомплектовали 90-герцовым 6,4-дюймовым OLED-экраном разрешением 2400х1080 пикселей и чипсетом Exynos 1200 с тактовой частотой 2,4 ГГц. В арсенале устройства 6 Гб оперативной памяти, 128 Гб встроенной и батарейка на 5000 мАч. Сколько запросят за Galaxy A33, не сообщается. На уровне предположений — до $300.

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Источник: winfuture