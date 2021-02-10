Дорожная карта анонсов флагманов Samsung первой половины 2022 года

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Сначала Galaxy S21 FE, а чуть позже — Galaxy S22

Этот год неумолимо приближается к своему концу и почти все значимые премьеры нынешнего года уже состоялась. Постепенно благодаря инсайдерам мы начинаем заглядывать в будущее и все больше появляется поводов говорить о новинках 2022 года. В числе них — флагманы Samsung.

Ранее блогер Джон Проссер заявил о планах Samsung выпустить Galaxy S21 FE, а его анонс пройдет 11 января 2022 года. Можно было предположить, что для того, чтобы не мешать продажам этой модели, компания отложит релиз серии Galaxy S22 на поздний срок. Но, если верить последним сведениям, Samsung не станет затягивать с анонсом и стартом предзаказов на новое семейство флагманов.

По данным все того же Джона Проссера, Samsung начнет прием предзаказов на линейку Galaxy S22 с 7 февраля. Другой, куда более известный и точный в своих прогнозах сетевой информатор Ice Universe, заявил, что точную дату анонса серии Galaxy S22 он назвать не готов, но, по его сведениям, релиз может состояться в последнюю неделю января.

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Если так и случится, то Samsung отводит для Galaxy S21 FE короткий срок жизни в качестве актуального флагмана компании. Похоже, что производитель не особо верит в успех этой модели и выпустит ограниченное количество экземпляров. Спрос на этот смартфон может быть низким, ведь на горизонте уже отчетливо будет маячить перспектива выхода новых флагманов, а серия Galaxy S21 должна серьезно потерять в цене.

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Источники: frontpagetech, twitter