Samsung Galaxy A23 выйдет в уже фирменном стиле компании

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Компания продолжит эксплуатировать дизайн, предложенный в старших моделях серии

Samsung обновила титульную линейку флагманов Galaxy S, а теперь пришло время взяться за одну из наиболее популярных серий — Galaxy A. Под конец прошлого года она успела выпустить Galaxy A03 и Galaxy A13, но основная масса моделей семейства еще ожидает обновления. Так, мы уже неоднократно слышали о предстоящих новинках Galaxy A33, Galaxy A53 и Galaxy A73. Сегодня же поговорим о Galaxy A23.

Поводом для этого послужили рендеры смартфона, которые выложил в сеть известный сетевой информатор @OnLeaks. Для Galaxy A23 выбор пал на актуальный или фирменный стиль устройств Galaxy A. Речь идет о характерной площадке и отверстиях в блоке основной камеры, которые знакомы по другим моделям компании. Тем самым в плане экстерьера Galaxy A23 становится в один ряд с Galaxy A52/A53 и Galaxy A72/A73, где тыльная камера исполнена похожим образом. Набор датчиков может включать сенсоры на 50 Мп, 8 Мп и парочку модулей по 2 Мп каждый.

А вот на лицевой панели не стоит рассчитывать увидеть что-то оригинальное. Впрочем, в Galaxy A23 и не пыталась этого делать. Рамки по периметру дисплея минимальны, но все же заметные. Фронтальную камеру спрятали в каплю-вырез по центру верхней части экрана.

Ожидается, что диагональ экрана составит 6,6 дюйма и разрешение FullHD+. Galaxy A23 предложит порт USB Type-C, гнездо для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты корпуса оставят 165,4х77х8,5 мм.

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Источник: gizmochina