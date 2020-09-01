Полный расклад с Samsung Galaxy Z Fold 2: характеристики, цена и старт продаж

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Состоялся полноценный релиз Samsung Galaxy Z Fold 2

Как и было обещано, в первый день осени Samsung устроила полноценную презентацию складного Galaxy Z Fold 2. На августовском мероприятии Unpacked 2020 компания только в общих чертах рассказала о новинке, а сегодня состоялась ее полновесная премьера.

Первый Samsung Galaxy Fold стал экспериментом и «пробой пера». Сегодня приходит его второе поколение, которое эволюционировало и здесь изменили множество деталей. Но он по-прежнему ориентирован на гиков, которые хотят чего-то диковинного, «этакого» и они готовы заплатить за право обладать эксклюзивом $2000. Из комплекта убрали беспроводные наушники, что и позволило удержать ценник на прежнем уровне.

В плане форм-фактора Galaxy Z Fold 2 повторяет первое поколение, а его габариты в раскрытом виде составили 159,2х128,2х6,9 мм. Добавили трендовый для продуктов компании бронзовый цвет и тыльная камера выступает над корпусом. Одно из заметных изменений — внешний 6,2-дюймовый экран разрешением 2260х816 пикселей, который теперь занимает почти всю лицевую панель, предлагая минимальные края. Как и раньше это матрица Super AMOLED.

Особо компания акцентировала внимание на том, что они переработали шарнир, который стал надежнее и прочнее, а также есть механизм самоочистки. Внутренний дисплей немного подрос и теперь его диагональ составляет 7,6 дюйма при разрешении 1768х2208 точек. Экран Dynamic AMOLED, и он поддерживает частоту обновления 120 Гц. Во второй Fold пришла технология ультратонкого стекла Corning UTG (ulta-thin glass), которое защищает гибкую матрицу.

Изменилась аппаратная платформа — теперь это Snapdragon 865+, чья производительность не вызывает никаких вопросов. Смартфон предлагают с 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопителем UFS 3.1 на 256 Гб. В качестве программной части выступает фирменная оболочка One UI 2.5 на базе Android 10.

Подросла емкость аккумулятора Galaxy Z Fold 2 — теперь это 4500 мАч против 4380 мАч у предшественника. По-прежнему источник питания состоит из двух элементов, но появилась поддержка USB PD, которая позволит заряжать смартфон при помощи любого поддерживаемого зарядника. В комплекте с устройством поставляет блок питания на 25 Вт, но при желании можно докупить зарядку мощностью 45 Вт, чтобы заряжать батарейку еще быстрее. Есть беспроводная зарядка на 15 Вт и реверсивная мощностью 9 Вт.

Разрешение селфи-камеры составило 10 Мп и сзади установили набор из трех датчиков, где роль главного отвели 12 Мп сенсору со светосилой f/1. Помогают ему ультраширокий модуль на 12 Мп и телеобъектив с аналогичным разрешением с поддержкой 2-кратного оптического зума и 10-кратного гибридного. В камерах есть система оптической стабилизации изображения.

Уже завтра стартует прием предзаказов на Galaxy Z Fold 2 и в продажу он поступит 18 сентября.

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Источник: theverge