Тест на водонепроницаемость Samsung Galaxy S21: флагман держится вот уже больше 10 дней

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Samsung Galaxy S21 отправили в долгий заплыв

Начиная с Samsung Galaxy S5, флагманы компании сертифицированы по стандартам IP67/IP68. Наличие этих сертификатов означает, что смартфоны способны провести в воде на глубине более одного метра полчаса без каких-либо последствий для себя. Но последний тест показывает то, что Galaxy S21 может задержаться под водой и на больший срок.

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Энтузиасты с канала Photo Owl Time Lapse решили проверить на водонепроницаемость Samsung Galaxy S21. Для этого они взяли аквариум, на дно которого и погрузили флагман. Интересно, что никто не спешит извлекать аппарат из воды. Заплыв длится уже на протяжении 10 дней, и вот уже 11 сутки флагман продолжает работать. В пользу того, что аппарат сохраняет работоспособность, указывает работающий секундомер.

На протяжении эксперимента энтузиастам приходилось периодически извлекать Galaxy S21 из воды из-за того, что работа секундомера останавливается по истечении 100 часов работы. По истечении 118 часов после начала погружения, смартфон сигнализировал, что внутрь корпуса попала влага. Через 241 час энтузиасты решили проверить работоспособность динамиков и установили, что влага изрядно подпортила их.

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Естественно, что многие скажут, что это невозможно. Батарейка Galaxy S21 не позволила бы смартфону так долго быть «на плаву». Подпитывают аппарат благодаря тому, что его можно заряжать по беспроводу. Зарядную док-станцию прикрепили с обратной стороны аквариума.

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Источник: youtube