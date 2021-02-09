Samsung Galaxy S22 хотят научить снимать 8К при 60fps

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На прототипе Samsung Galaxy S22 тестируют запись видео 8К/60fps. Пока безуспешно

Почти месяц назад состоялась премьера флагманской серии Samsung Galaxy S21, а на прошлой неделе она добралась до Украины и России. Несмотря на то, что продажи новинок только стартовали, компания уже готовит линейку Galaxy S22. Первые слухи о ней уже начинают просачиваться в сеть.

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В частности, пришло сообщение, что новые флагманы могут предложить запись видео в формате 8К на скорости 60 кадров в секунду. Но перед тем как предложить эту функцию инженерам придется решить ряд технических проблем, которые приводят к перегреву. Так, сообщается, что прототип сильно нагревается спустя 5 минут после начала съемки.

Напомним, что Samsung ранее добавила еще в серию Galaxy S20 функцию записи 8К с частотой 24 кадра в секунду. Но снимать видео можно не более, чем 5 минут из-за проблем с перегревом. Еще одна «напасть», 8К-видео продолжительностью 1 минута занимает 600 МБ памяти, а пятиминутный ролик — 3 Гб. Поэтому Samsung и ввела ограничения по части времени записи ролика в формате 8К.

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Нет ясности в том, какая аппаратная платформа установлена на прототипе, позволяющая снимать ролики с таким высоким разрешением. Напомним, что Exynos 2100 позволяет снимать в максимальном разрешении 7680х4320 (8К) при 60fps. Возможно этот чип и лежит в основе прототипа или же компания тестирует новый процессор.

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Источник: mydrivers