Samsung Galaxy A54 флагманский дизайн за небольшую цену всего от 9724

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Samsung Galaxy A54: узнаваемый дизайн и крутые возможности

Свежий смартфон от знаменитого бренда Samsung Galaxy A54 уже успел завоевать внимание публики. Это не просто смартфон, это легенда среди среднего класса устройств, ведь наделен хорошей оболочкой, узнаваемым дизайном от флагманов бренда и сочным дисплеем.

Материалы корпуса тоже достаточно интересны, боковые рамки сделаны из матового пластика, а вот задняя часть сделана из стекла, что приятно холодит руку.

Samsung Galaxy A54 5G оснащен матрицей Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма, с частотой обновления 120 Гц и с разрешением Full HD+ (2340 на 1080 пикселей). Плотность пикселей составляет 403 ppi, максимальная яркость – 1000 нит. Но, несмотря на размер дисплея, смартфон чувствуется довольно большим.

По производительности телефон работает на фирменном процессоре Exynos 1380. Смартфон потянет любую современную игру на средних и высоких настройках графики, хотя все же уступает Snapdragon 7+ Gen 2, но это не мешает ему стабильно и плавно работать. А помогает ему в этом фирменный софт One UI, данная оболочка является одной из лучших на рынке, а многие признают ее лучшей среди Android устройств.

Смартфон получил три камеры: главный датчик на 50 Мп (f/1.8) с оптической стабилизацией и поддержкой быстрого фазового автофокуса. Вторая камера широкоугольная 8-мегапиксельная (f/2.2), а третий макромодуль на 5 Мп (f/2.2). Фотографии получаются действительно крутые и одни из самых лучших в среднем сегменте. Так что если вам нужен сбалансированный смартфон от именитого бренда, выбор очевиден.

Телефон получил аккумулятор на 5000 мАч, что является хорошим решением, а вот быстрая зарядка всего 25 Вт. Samsung Galaxy A54 5G отлично держит заряд и легко работает полтора дня при нормальной нагрузке и два при небольшой. Смартфон также имеет влагозащиту по стандарту IP67.

Samsung Galaxy A54 5G идеально подойдет людям, стремящимся иметь смартфон с узнаваемым дизайном и хорошими характеристиками. Приобрести данный смартфон можно по ссылке:

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