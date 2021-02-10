Samsung Galaxy S21 FE выйдет в двух вариациях

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В Samsung Galaxy S21 FE хотели отказаться от Exynos, но дефицит чипов не позволит

Не так давно по сети прокатился слух, что выход Samsung Galaxy S21 FE вынуждены были отложит и задержку с его анонсом списали на пресловутый дефицит чипов. Поэтому вместо августа премьеру флагмана перенесли на октябрь и в качестве вероятной даты релиза мелькает 7 октября. Но полностью преодолеть нехватку процессоров не удастся, поэтому Galaxy S21 FE будет доступен в ограниченном количестве стран. За бортом региона продаж окажется даже Южная Корея.

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Чтобы как-то покрыть нехватку систем на чипе, компания вновь вернется к излюбленной и практикуемой схеме, когда она выпускает две версии флагмана: с чипом от Qualcomm и SoC Exynos. Т.е. в США Galaxy S21 FE будет предлагаться с Snapdragon 888, а Европа получит вариант с Exynos. Вероятнее всего установят фирменный чипсет Exynos 2100.

На днях Galaxy S21 FE прошел процедуру регистрации в Федеральной комиссии по связи США и это позволило узнать, что новинка будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт, но в комплект поставки зарядный адаптер входить не будет, его придется докупать.

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Смартфон должен получить батарейку емкостью 4500 мАч, до 8 Гб оперативки, до 256 Гб постоянной памяти и AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц.

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Источник: mydrivers