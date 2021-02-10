Samsung Galaxy M23 5G: рендеры, характеристики и цена

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О новинке известно практически все

Сейчас все усилия Samsung направлены на обновление модельного ряда устройств среднего уровня и бюджетников. В числе дебютантов будет Galaxy M23 5G и информацию о нем удалось обнаружить журналистам издания Mysmartprice, которые поделись ею с широкой аудиторией.

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Изображения Samsung Galaxy M23 5G указывают на то, что на тыльной стороне предложат основную камеру с тремя датчиками изображения и само исполнение площадки напоминает то, что предложили в Galaxy A52 с плавным переходом. На передней панели установили Infinity-U дисплей и его диагональ составит 6,6 дюйма. Частота обновления 120 Гц и разрешение FullHD+.

Аппаратной основной Galaxy M23 5G станет чипсет Snapdragon 750G. Предложат 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной с возможностью ее расширения до 1 ТБ за счет карт microSD. Руководить работой смартфона станет операционная система Android 12 с надстройкой One UI 4.1. Габариты корпуса составят 165,5х77х8,4 мм и вес 198 грамм.

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Прочие характеристики включают в себя поддержку Bluetooth 5.0, GPS, NFC, Wi-Fi, разъем для наушников 3,5 мм, порт USB-C, один динамик и т. д. Ожидается, что стоить Galaxy M23 5G будет от 250 до 300 евро.

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Источник: mysmartprice