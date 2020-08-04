Samsung Galaxy M51 будет выделяться большой батарейкой и быстрой зарядкой

909

Уже завтра состоится мероприятие Samsung Unpacked, которое ознаменует собой приход на рынок целой плеяды устройств от южнокорейского гиганта. Естественно, что основное внимание придется на смартфоны серии Galaxy Note 20. Но не только флагманами наполняет портфолио своих устройств компания. В сентябре придет черед дебютировать более доступному смартфону — Galaxy M51.

Смартфон уже успел получить сертификат FCC и это позволило узнать ряд деталей о нем. В частности, данные на сайте регулятора указывают на то, что к числу достоинств недорого устройства можно причислить наличие быстрой 25-ваттной зарядки. Также указано, что Galaxy M51 предложит модуль NFC, поддержку Bluetooth LE и двухдиапазонного Wi-Fi.

По неподтвержденной информации, смартфон оснастят OLED-дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+, процессором Snapdragon 730, 8 Гб оперативки и флеш-накопителем на 128 Гб. Основная камера должна быть многомодульной и среди них будут датчики на 64 Мп и 12 Мп. Фишкой новинки должен стать емкий аккумулятор на 7000 мАч. Руководить работой устройства станет ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI.

Источник: sammobile

Появился повод узнать о производительности Samsung Galaxy M51

Samsung отменила один из готовящихся смартфонов. Что будет дальше?