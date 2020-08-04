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Samsung Galaxy M51 будет выделяться большой батарейкой и быстрой зарядкой

04.08.2020 909 2

Уже завтра состоится мероприятие Samsung Unpacked, которое ознаменует собой приход на рынок целой плеяды устройств от южнокорейского гиганта. Естественно, что основное внимание придется на смартфоны серии Galaxy Note 20. Но не только флагманами наполняет портфолио своих устройств компания. В сентябре придет черед дебютировать более доступному смартфону — Galaxy M51.

 

Samsung Galaxy M51 будет выделяться большой батарейкой и быстрой зарядкой – фото 1

 

Смартфон уже успел получить сертификат FCC и это позволило узнать ряд деталей о нем. В частности, данные на сайте регулятора указывают на то, что к числу достоинств недорого устройства можно причислить наличие быстрой 25-ваттной зарядки. Также указано, что Galaxy M51 предложит модуль NFC, поддержку Bluetooth LE и двухдиапазонного Wi-Fi.

 

Samsung Galaxy M51 будет выделяться большой батарейкой и быстрой зарядкой – фото 2

 

По неподтвержденной информации, смартфон оснастят OLED-дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+, процессором Snapdragon 730, 8 Гб оперативки и флеш-накопителем на 128 Гб. Основная камера должна быть многомодульной и среди них будут датчики на 64 Мп и 12 Мп. Фишкой новинки должен стать емкий аккумулятор на 7000 мАч. Руководить работой устройства станет ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI.

 

Samsung Galaxy M51 будет выделяться большой батарейкой и быстрой зарядкой – фото 3

 

Источник: sammobile

 

Появился повод узнать о производительности Samsung Galaxy M51

 

Samsung отменила один из готовящихся смартфонов. Что будет дальше?

Samsung Galaxy M51 Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Игорь Сухов -1
тоже мне быстрая зарядка
04.08.2020 21:48
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Алексей 3
тоже мне комент
04.08.2020 22:12
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Samsung Galaxy M51 будет выделяться большой батарейкой и быстрой зарядкой