Samsung отменила один из готовящихся смартфонов. Что будет дальше?

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Совсем недавно никто не сомневался, что Samsung готовит новый смартфон Galaxy M41. Всем было понятно, что он должен стать продолжением достаточно успешного, но уже немного устаревшего M40. Однако появившиеся сегодня слухи ставят сам факт выхода устройства под сомнение.

Каким он должен был быть?

Главная новация, которая могла появиться в M41 - дисплей производства сторонней компании. Если верить слухам, OLED экранами новинку должна была оснастить принадлежащая TCL компания China Star Optoelectronics Technology﻿. Теперь оказалось, что M41 отменён. Об этом, сославшись на собственных источников, заявил сайт Sammobile. Если верить опубликованному инсайду, разработка M41 была прекращена в пользу M51.

Каким станет M51?

О том, что Galaxy M51 существует известно уже давно, первые инсайды об устройстве начали появляться уже в прошлом месяце, но конкретных подробностей о характеристиках или особенностях смартфона на данный момент почти нет. Известно только, что сделан он будет по образу и подобию Galaxy A51 и не сильно будет от него отличаться. Это похоже на историю Galaxy M30, который также во многом походил на представителя серии Galaxy A, правда тогда в качестве «донора﻿»﻿ выступал Galaxy A50.

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При разработке Galaxy M51 холдинг также посматривал в сторону сторонних производителей матриц, но ни одно из предложений не устроило компанию. Большинство вариантов было отброшено из-за несоответствия принятым в Samsung стандартам качества, так что сократить стоимость смартфон не получится. Хотя, если соответствующее ожиданиям предложение всё-таки появится, бренд вряд ли от него откажется.

Ходили слухи, что Samsung даже хотела использовать экраны чужого производства в Galaxy S21, но предложенный BOE вариант также не удовлетворил компанию.



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Источник: Sammobile