Появился повод узнать о производительности Samsung Galaxy M51

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В прошлом году у Samsung появилась линейка Galaxy M, ориентированная на миллениалов или поколение Y и сюда принято причислять всех, кто родился после 1985 года. Компания попыталась в новых устройствах предложить симбиоз достойного железа, неплохих камер и невысокой цены. А последние модели так и вовсе «по заявкам трудящихся» получили емкие аккумуляторы.

Geekbench замерил мощность и распознал чип

Смартфоны M-серии хорошо раскупаются, поэтому неудивительно, что компания намерена и дальше развивать линейку. На очереди анонс Galaxy M51, рендеры которого в марте нынешнего года показал известный поставщик утечек @OnLeaks. Теперь же информацией о новинке поделился бенчмарк Geekbench, протестировавший смартфон.

Сведения синтетического теста явно обрадуют немалую аудиторию фанатов Samsung. Компания могла отказаться от установки фирменного процессора Exynos, отдав предпочтение продукту Qualcomm — Snapdragon 675. Кстати, ранее Galaxy M51 приписывали платформу Snapdragon 720G. Бенчмарк установил, что смартфон обладает 8 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 10. По итогам забега смартфон набрал 545 баллов в одноядерном тесте и 1775 — в многоядерном.

Что известно еще

По слухам, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с круглым отверстием под фронталку в верхнем левом углу. И матрица эта будет IPS. На тыльную сторону отправили сканер отпечатков пальцев и прямоугольный блок основной тройной камеры. Наличие порта USB Type-C оставляет надежду на поддержку быстрой зарядки.

Источник: mysmartprice