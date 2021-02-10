Samsung Galaxy M52 5G официально представлен и назвали цену

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Samsung Galaxy M52 5G стал среднего класса долгожителем с AMOLED-экраном

На прошлой неделе Samsung официально опубликовала характеристики Galaxy M52 5G, который предложил ряд флагманских черт. Сегодня же состоялся официальный анонс новинки и объявили ценник на нее актуальный для рынка Индии.

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С прайса на Samsung Galaxy M52 5G и начнем рассказ о смартфоне. В Индии он будет доступен в черном и синем цветах и за версию с 6 Гб оперативной памяти запросили $405, а модификация с 8 Гб оперативки оценена в $432. Продажи новинки стартуют с 3 октября.

Samsung Galaxy M52 5G оснастили 6,7-дюймовым AMOLED‑дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 пикселей. Прикрыт экран стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Аппаратной основой устройства стал чипсет Snapdragon 778G. Питает смартфон аккумулятор на 5000 мАч и есть быстрая зарядка на 25 Вт, но в комплекте идет зарядный адаптер на 15 Вт.

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В активе смартфона 128 Гб постоянной памяти, сканер отпечатков пальцев на торце, слот для двух симок, есть поддержка Bluetooth 5.0 и фронталка тут на 32-мегапикселя. Основная камера предлагает три датчика изображения 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп.

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Источник: androidauthority