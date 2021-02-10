В шаге от анонса Samsung Galaxy S21 FE вновь заговорили, что судьба смартфона не решена

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Samsung Galaxy S21 FE может не выйти или появится только на нескольких рынках

В случае с Samsung Galaxy S21 FE компания может дать задний ход. Это многострадальная модель, судьба которой так и не решена. Изначально все указывало на то, что компания выпустит преемника Galaxy S20 FE, но затем пошли разговоры, что дефицит чипов не позволит это сделать. Прошло время и заговорили о том, что смартфон все же дебютирует. Практически не было сомнений, что Galaxy S21 FE вот-вот представят.

И вот южнокорейское издание Ddaily на правах эксклюзивности сообщило, что представитель Samsung заявил, что октябрьский релиз Galaxy S21 FE отменен. Более того, компании предстоит решить, выпускать эту модель или нет. В качестве вероятной причины отмены смартфона называют тот факт, что Galaxy Z Flip 3 пользуется повышенным спросом, он отлично продается.

Компания не успевает удовлетворить спрос на складную раскладушку. Не стоит забывать и о том, что дефицит комплектующих никуда не делся. В этой ситуации внутри Samsung есть те, кто считает, что компании не стоит распыляться, а стоит сконцентрироваться на том, что уже хорошо продается.

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Сама Samsung отказалась от комментариев, заявив: «Трудно подтвердить продукт до его выпуска». Ряд экспертов предполагают, что разговоры об отмене Galaxy S21 FE необходимо рассматривать лишь применительно к рынку Южной Кореи, где смартфон может и не продаваться официально, тогда как до США и Европы он доберется. Нам остается только наблюдать за развитием событий и узнать, как поступит компания с уже произведенными 10 тысячами Galaxy S21 FE. Естественно, если информация об их выпуске достоверна.

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Источники: ddaily, gizmochina