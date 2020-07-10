Где купить дешевле?

Рендеры Samsung Galaxy Buds Live: как вам «бобы»?

10.07.2020 287 0

Наушники Samsung Galaxy Buds Live должны быть представлены параллельно с новыми смартфонами Galaxy Note 20. Естественно, что компания рассчитывает на то, что гарнитура станет главным звуковым открытием месяца. Во-первых, она будет предлагаться в различных цветах, где помимо белого и черного, предложат модный медный цвет, в который планируют окрасить и Galaxy Note 20. Во-вторых, у наушников есть дизайн, каким бы спорным он не казался.

 

Рендеры Samsung Galaxy Buds Live: как вам «бобы»? – фото 1

 

Кто слил изображения

 

Рендеры Samsung Galaxy Buds Live: как вам «бобы»? – фото 2

 

Сегодня известный инсайдер Эван Бласс опубликовал качественные рендеры, которые подтверждают все вышесказанное. Наушники действительно по своей форме напоминают бобы фасоли. Galaxy Buds Live приписывают наличие системы активного шумоподавления и два отверстия на наушниках подтверждают это. Зарядный кейс получил квадратную форму с закругленными краями и внутри находятся магниты для более надежного крепления наушников.

Сомневаться в достоверности изображений не приходится. У Эвана Бласса репутация поставщика достоверной информации. О самих Galaxy Buds Live известно крайне мало. По слухам, наушники получат водозащищенное исполнение и предложат достойную автономность. Напомним, что мероприятие Unpacked пройдет 5 августа и помимо наушников героями ивента должны стать Galaxy Watch 3, Galaxy Fold 2 (Galaxy Z Fold) и Galaxy Z Flip 5G.

 

Источник: twitter

Samsung Galaxy Buds Live Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Рендеры Samsung Galaxy Buds Live: как вам «бобы»?