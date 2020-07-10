Рендеры Samsung Galaxy Buds Live: как вам «бобы»?

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Наушники Samsung Galaxy Buds Live должны быть представлены параллельно с новыми смартфонами Galaxy Note 20. Естественно, что компания рассчитывает на то, что гарнитура станет главным звуковым открытием месяца. Во-первых, она будет предлагаться в различных цветах, где помимо белого и черного, предложат модный медный цвет, в который планируют окрасить и Galaxy Note 20. Во-вторых, у наушников есть дизайн, каким бы спорным он не казался.

Кто слил изображения

Сегодня известный инсайдер Эван Бласс опубликовал качественные рендеры, которые подтверждают все вышесказанное. Наушники действительно по своей форме напоминают бобы фасоли. Galaxy Buds Live приписывают наличие системы активного шумоподавления и два отверстия на наушниках подтверждают это. Зарядный кейс получил квадратную форму с закругленными краями и внутри находятся магниты для более надежного крепления наушников.

Сомневаться в достоверности изображений не приходится. У Эвана Бласса репутация поставщика достоверной информации. О самих Galaxy Buds Live известно крайне мало. По слухам, наушники получат водозащищенное исполнение и предложат достойную автономность. Напомним, что мероприятие Unpacked пройдет 5 августа и помимо наушников героями ивента должны стать Galaxy Watch 3, Galaxy Fold 2 (Galaxy Z Fold) и Galaxy Z Flip 5G.

Источник: twitter