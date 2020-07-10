Samsung готовит новый фитнес-трекер Galaxy Fit

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Для тех, кому функционал смарт-часов излишен, но все же «умный» гаджет на запястье нужен, в прошлом году Samsung выпустила два фитнес-трекера: Galaxy Fit и Fit e. В недрах компании уже разработали преемника одной из этих моделей и отправили его по инстанциям для получения необходимых сертификатов.

Xiaomi Mi Band от Samsung

Он успел засветиться в Федеральной комиссии по связи США (FCC), что и позволило узнать о планах компании выпустить новый фитнес-браслет. К сожалению, это ведомство никогда не было щедрым на подробности о новинках. Вот и на этот раз многое разузнать не удалось. Естественно, что гаджет обладает поддержкой протокола Bluetooth и, судя по схематическому изображению, тут предложили датчик сердечного ритма.

Новинка получила аккумулятор емкостью 154 мАч и это ощутимый прирост на фоне предшественников. Для сравнения Galaxy Fit и Galaxy Fit e обладают батарейками на 120 мАч и 70 мАч соответственно. Для зарядки нового фитнес-браслета используются контакты Pogo аналогично тому, как это решено в Galaxy Fit e, тогда как Galaxy Fit обладает беспроводной зарядкой. Именно этот факт наталкивает на мысль, что новинка станет приемником именно этой более дешевой версии прошлогоднего трекера.

Когда новинка может выйти, не сообщается.

Источник: gizchina