Samsung Galaxy S21 FE. Качественные рендеры от авторитетного инсайдера

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Обсуждаем возможный внешний вид и начинку Samsung Galaxy S21 FE﻿

Ресурс LetsGoDigital нередко балует нас качественными рендерами будущих новинок. Сегодня обсудим их мнение в отношении Samsung Galaxy S21 FE. Дизайнер Джузеппе Спинелли, основываясь на всех слухах и утечках изобразил своё видение будущего субфлагмана компании.

Напомним, что в прошлом году вышла упрощенная модель флагмана Galaxy S20 – Galaxy S20 FE, где «FE» расшифровывалось как Fan Edition. Модель постаралась сохранить все достоинства флагмана, и при этом пошла на компромисс в некоторых вопросах, что помогло снизить стоимость смартфона.

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Одним из факторов, на котором экономила компания в прошлом году, был пластиковый корпус. Ввиду того, что сейчас флагманский Galaxy S21 уже имеет пластиковый корпус, мы понимаем - тут нечего упрощать. Ожидается, что основная «экономия» затронет модуль камеры, и он останется таким, как у прошлогодней версии. Надежды увидеть свежий модуль от Galaxy S21 просто нет.

Дисплей у новинки, скорее всего, будет с AMOLED матрицей, размером 6.5-дюймов, с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Вариант кажется самым реальным, так как это средний размер между флагманским Galaxy S21 (6.2- дюйма) и Galaxy S21+ (6.7-дюймов).

Как и в предыдущей модели, ставка будет сделана на большое количество разных цветовых вариантов корпуса, что сделает телефон более привлекательным для молодёжи. Жаль, что 3.5-мм аудиоразъем скорее всего мы не увидим.

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Работать смартфон должен будет на топовом фирменном чипе Exynos 2100 с вариантами памяти на 6/128 Гб и 8/256 Гб. Аккумулятор может быть на 4800 мАч с проводной зарядкой на 25 Вт и беспроводной на 15 Вт. Ожидается, что защита по стандарту IP68 также останется.

Ориентировочная цена на смартфон 650 евро.

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Источник: letsgodigital.org