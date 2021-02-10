Samsung Galaxy S22 показался на «живом» снимке

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Флагман будет очень похож на Galaxy S21

Samsung готовится к выпуску серии Galaxy S22 и поток утечек будет усиливаться с каждым днем. Не останется в стороне и известный инсайдер Ice Universe, чьи прогнозы имеют особенность сбываться. Сегодня он отметится публикацией фотографии Galaxy S22.

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Фоточка подтверждает, что в плане внешнего вида смартфон будет повторять черты предшественника Galaxy S21. В палитре оттенков найдется место черному цвету и на тыльной стороне установят прямоугольную площадку основной камеры, которая наплывает на боковую грань. Galaxy S22 предложит три датчика изображения и светодиодную вспышку.

По имеющейся информации, новинка получит 6,06-дюймовый AMOLED‑дисплей с частотой обновления 120 Гц, чипсет Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, аккумуляторную батарею емкостью 3700 мАч с быстрой зарядкой. Набор датчиков в основной камере должен состоять из модулей 50 Мп + 10 Мп + 12 Мп.

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Представить серию Galaxy S22 должны в конце января или в начале феврале 2022 года. Помимо базовой версии компания представит Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra или Galaxy S22 Note.

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Источник: weibo