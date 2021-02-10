Samsung Galaxy S22 Ultra испытали на прочность

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Все тесты смартфон выдержал с честью

Любознательными и креативными авторами канала PBKReviews был проведен информативный и наглядный тест на прочность и стойкость Samsung Galaxy S22 Ultra. Они устроили настоящий краш-тест, когда смартфон не только царапали, гнули и топили, но еще и бросали под колеса автомобиля.

Начать испытание было решено с проверки на водонепроницаемость для чего Galaxy S22 Ultra погрузили в небольшую емкость с водой. Он с честью пережил заплыв в течение часа и продолжил работать исправно словно и не было попытки «утопить» его раз и навсегда. Испытания колюще-режущими предметами показали, что стекло на передней панели Galaxy S22 Ultra царапается при использовании стика с уровнем твердости 7 по шкале Мооса. На тыльной поверхности и вовсе едва заметные царапины появились после воздействия на нее инструментом с 8 уровнем твердости.

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Металлический каркас Samsung Galaxy S22 Ultra проявил себя с лучшей стороны. При контакте с лезвием краска отслаивается, но делает это неохотно и необходимо приложить усилия, чтобы нанести серьезные повреждения. Достойно повел себя флагман в испытании на изгиб. Он был несокрушим и оставался «невозмутимым» при попытке согнуть его. А вот стилус при должно усилии можно легко сломать. Под конец теста по смартфону решили проехаться автомобилем и сделали это дважды. Под колесами авто он выжил и продолжил исправно работать.

Источник: youtube