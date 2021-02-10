Сама себя подставила: нелогичность действия Samsung с характеристиками дисплеев Galaxy S22 и Galaxy S22+

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По факту экраны оказались хуже изначально заявленных

Уходящая неделя была невероятно насыщенной на новости от компании Samsung. Что и неудивительно, ведь она представила флагманскую серию Galaxy S22 и топовые планшеты Galaxy Tab S8. Казалось, что все характеристики «высечены на камне» самой Samsung и озвучены профильными изданиями несколько раз. Но по каким-то причинам уже после премьеры компания внесла коррективы в спецификации Galaxy S22 и Galaxy S22+.

Когда четыре дня назад Samsung анонсировала серию Galaxy S22, она заявила, что все три модели поддерживают частоту обновления 120 Гц, что соответствует прошлогодним моделям. Было заявлено, что Galaxy S22 и Galaxy S22+ получили Dynamic AMOLED 2X дисплеи с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц. Но прошло несколько дней, и Samsung изменила характеристики, указала, что диапазон колебаний частоты составляет от 48 до 120 Гц.

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Такие метаморфозы с характеристиками флагманов первым заметил известный аналитик Росс Янг. Samsung не могла не знать, каким характеристиками обладают экраны собственного производство. Заявляя не существующие параметры, она фактически вводила в заблуждение пользователей. Зачем понадобилось компании так подставляться с дезинформации, непонятно. Было ясно, что во время тестов независимыми экспертами выявится несоответствие заявленных характеристик с реальными.

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Источник: twitter