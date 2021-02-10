Samsung Galaxy S22 Ultra предложит скромную эволюцию по части камер

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Разрешение датчиков в основной камере будет таким же как у Galaxy S21 Ultra

В первом квартале 2022 года Samsung представит линейку Galaxy S22 — флагманские модели компании. Аппараты этой серии всегда были технологичными и получали одни из лучших камер среди устройств компании. Одной из главных фишек Galaxy S22 Ultra станет камера и благодаря известному сетевому информатору Ice Universe мы знаем уже сегодня, какой она будет.

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В качестве главного датчика в основной камере Galaxy S22 Ultra будет выступать модуль на 108-мегапикселей. Ассистировать ему станет ширик на 12 Мп и две зум-камеры разрешением по 10 Мп каждый с поддержкой 3-кратного и 10-кратного зума. Источник на 100% гарантирует достоверность этой информации. Такой же набор датчиков предлагал и предшественник. Скорее всего, все изменения сведутся к смене размеров сенсоров и усовершенствованным алгоритмам обработки изображений.

Известно, что Galaxy S22 Ultra получит 6,8-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, а пиковая яркость 1800 нит. Аппаратной основой новинки станет Exynos 2200 или Snapdragon 898 в зависимости от региона продаж. Обещают поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

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Источник: twitter