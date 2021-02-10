Samsung Galaxy S22 Ultra прошел через тест DxOMark: лучше предшественника точно

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Но в класс премиум камерофонов не попал

Эксперты ресурса DxOMark протестировали возможности камеры флагмана Samsung Galaxy S22 Ultra. Он может быть полезен всем, кто готов выложить более $1000 за смартфон в надежде получить один из лучших камерофонов на рынке. Вердикт DxOMark разочарует фанатов компании, ведь флагман с заявкой на лучшую камеру на рынке не смог пробиться даже в первую десятку лучших устройств.

По итогам теста Samsung Galaxy S22 Ultra набрал 131 балл, что позволило ему занять 14 место в рейтинге. Его результат аналогичен тому, что набрали Oppo Find X3 Pro, Vivo X70 Pro и Vivo X50 Pro+. Специалисты DxOMark пришли к выводу, то новинка «не совсем входит в высшую лигу в рейтинге камер смартфонов». Тем не менее в целом смартфон фотографирует хорошо и есть прогресс в сравнении с предшественником в части съемки видео и создания снимков с приближением. Но, увы, по части ночных снимков и количества шумов он отстает от признанных авторитетов.

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Среди сильных сторон камеры Galaxy S22 Ultra эксперты отметили приятную цветопередачу, широкий динамический диапазон и точную экспозицию в любых условиях внешнего освещения. Что еще важно, так это то, что флагман не имеет проблем с работой зума, автофокусом и стабилизацией при съемке видео.

Из недостатков камеры Galaxy S22 Ultra специалисты отметили слабую производительность при недостаточном освещении, проблемы со съемкой в сложных условиях, например, в высококонтрастных сценах. Еще одной слабой областью камеры Galaxy S22 Ultra является непостоянная резкость между видеокадрами, когда камера движется во время записи, особенно при слабом освещении.

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Данный тест прошел флагман с новейшим чипом Exynos 2200. Ребята из DxOMark намерены заполучить версию с Snapdragon 8 Gen 1 и провести сравнительный тест, чтобы понять, насколько «железо» и софт отложили свой отпечаток на возможностях камеры флагмана. А с полным отчетом о камере Galaxy S22 Ultra можно познакомиться здесь.

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Источник: DxOMark