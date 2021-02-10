Samsung Galaxy S24 может получить революционный дисплей и еще несколько интересных фишек.

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Слухи о Galaxy s24

В этом году все запланированные флагманы уже выпущены, в частности, недавние Samsung Galaxy Flip 5 и Fold 5. Потому начались дискуссии о выходе нового поколения Galaxy S24. Пока сведений немного, появятся они уже перед выходом смартфонов, но кое-что нам удалось узнать. Ожидается, что серия Galaxy S24 представят в феврале 2024 года и некоторые ее функции уже просочились. Новые слухи утверждают, что Galaxy S24 Ultra получит обновленный дисплей и улучшенную камеру.

Согласно надежному информатору Ice Universe, Galaxy S24 Ultra будет иметь обновленный дисплей. Хотя автор не раскрыл точного обновления, ожидается, что это будет новая OLED-панель M13 с более высокой пиковой яркостью, которая будет более тонкой и будет иметь улучшенную энергоэффективность и качество изображения.

Максимальная яркость Galaxy S23 Ultra достигает 1750 нит, тогда как телефоны-конкуренты от Apple, OPPO и Xiaomi достигают пиковой яркости более 2000 нит. Это область, где Samsung нуждается в очевидном обновлении, как минимум в гонках цифр, для обычного пользователя это будет не так заметно, разве в тестах на улице при ярком свете. Большинство брендов смартфонов остановились на разрешении QHD+ для своих флагманских телефонов, а точность цветопередачи и частота обновления на телефонах высокого класса уже достигли уровня, когда большинство людей не заметит улучшения, поэтому, пожалуй, улучшение яркости – единственная сфера, где производители могут чего-то достичь.

Также ожидается, что Galaxy S24 Ultra будет иметь титановую раму, 50-мегапиксельную телефотокамеру с 3-кратным оптическим увеличением и более быстрый процессор, а Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ. Galaxy S24+ также может иметь чуть больше аккумулятор.

Если вышеупомянутые слухи сбудутся, смартфоны будут действительно очень крутыми. Компания Samsung никогда не делает смелых шагов и не меняет кардинально свои устройства, поэтому пока все это кажется не очень реальным, но надежда всегда есть.

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Источник: sammobile