Samsung Galaxy S24 Ultra получит плоский дисплей с фантастической яркостью

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Тестовые дисплеи имеют широкий диапазон яркости, о точном значении говорить рано

По словам инсайдера @hyacokr_itnyang, смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra получит экран с пиковой яркостью 2200 нит. На это сообщение ответил Ice Universe – он говорит, что уровень яркости будет даже выше. Itnyang отметил, что Samsung тестирует прототипы Galaxy S24 Ultra с яркостью даже 2800 нит, однако компания может не выпустить телефон с таким высоким уровнем яркости по нескольким причинам, среди которых чрезмерное энергопотребление.



Galaxy S24 Ultra будет использовать новый AMOLED-экран, называемый M13, материалы которого помогают достичь высокой яркости. Это тот самый дисплей, который имеет и OPPO Find X6 Pro (2500 нит)﻿ и получит будущий Apple iPhone 15 Pro (2000 нит). Не удивительно, если Samsung ограничит пиковый уровень яркости значением 2200 нит.



Относительно формы экрана известно, что в Galaxy S24 Ultra Samsung установят плоскую панель. Предшественники S24 из линейки Ultra имеют изогнутый экран с левого и правого краев. Плоская форма поможет смартфону лучше работать с S Pen, ну и вообще – зачем эти изгибы и водопады?



Ранее мы сообщали о характеристиках Samsung Galaxy S24 Ultra и о том, что он будет иметь широкие рамки экрана. Новых данных по этому поводу нет, однако стало понятно, что инсайдеры каким-то образом имеют доступ к информации о тестировании дисплея. С одной стороны, это свидетельствует о правдивости их слов, с другой – тестовые образцы экранов могут иметь другое дизайнерское исполнение, чем финальный вариант.﻿

Источник: SamMobile