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Качественные рендеры Samsung Galaxy Z Flip 4

12.05.2022 319 0

В плане дизайна все предсказуемо

Надёжный инсайдер Эван Бласс, более известный под ником OnLeaks, поделился рендерами Samsung Galaxy Flip 4. Их опубликовало издание 91mobiles, а сами они появились вскоре после того, как этот же сетевой информатор показал широкой аудитории изображения Galaxy Z Fold 4.

 

Качественные рендеры Samsung Galaxy Z Flip 4 – фото 1

 

Судя по рендерам, Galaxy Z Flip 4 унаследует черты предшественника и от каких-то серьезных корректив экстерьера отказались. Но при этом размеры нового складного смартфона немного изменятся и составят 165,1×71,9×7,2 мм в разложенном виде против 166×72,2×6,9 мм у предшественника. При этом диагональ гибкого дисплея останется прежней — 6,7 дюймов.

 

Качественные рендеры Samsung Galaxy Z Flip 4 – фото 2

 

По всей видимости, небольшая прибавка в толщине корпуса Galaxy Z Flip 4 объясняется тем, кто внутрь установят чуть более емкий аккумулятор. По слухам, новая складная раскладушка должна получить батарейку на 3400 мАч против 3300 мАч у предшественника. Ожидается, что аппаратной основой смартфона станет чипсет Snapdragon 8 Gen 1+, анонс которого может состояться уже 20 мая.

 

Качественные рендеры Samsung Galaxy Z Flip 4 – фото 3

 

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Это все подробности о Galaxy Z Flip 4, которые известны на данный момент. Представить аппарат должны в августе и по мере приближения премьеры в сети будет появляться больше деталей о нем.

 

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Источник: 91mobiles

Samsung Galaxy Z Flip 4
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.05.2022

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Качественные рендеры Samsung Galaxy Z Flip 4