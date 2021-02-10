Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2 получат защиту IP

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Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2 могут стать первыми складными смартфонами с защитой от влаги

Производители приучили нас к тому, что флагманы предлагают защиту по классу IP68, что позволяет спокойно и без опаски брать их с собой в ванную или на пляж. Со складными устройствами, включая Galaxy Fold и Galaxy Flip, так не получится, у них нет защиты от воды. Естественно, что обладатели столь дорогих устройств хотели бы получить определенный уровень гарантии, что аппараты не пострадают от воздействия влаги или песка.

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Издание Sammobile сообщило о том, что будущие представители семейств складных мобильников Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2 должны получить защиту от воды и пыли, т.е. они предложат класс защиты IP. На данный момент нет понимания о каком стандарте защиты идет речь. Будет ли это базовый уровень с минимальной защитой от брызг IP54 или максимальный IP68, позволяющий погружать его в воду на короткий срок, сведений нет. В любом случае, если Samsung удастся реализовать задуманное, то ее новинки будут первыми складными устройствами на рынке с защитой IP.

Samsung планирует выпустить Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2 в конце нынешнего года. Ориентировочно, речь идет об июле или августе. Выпуском этих двух моделей компания и ограничится. Слухи, что складных мобильников Samsung в этом году может быть четыре, источник опровергает. Ожидается, что Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2 будут построены на базе чипа Snapdragon 888, предложат от 256 Гб постоянной памяти, первый из новичков должен получить двухэлементный аккумулятор суммарной емкостью 4275 мАч и поддержку стилуса. Хотя есть предсказания, что Galaxy Z Fold 3 удостоится чипа Exynos 9925 с графикой AMD.

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Источник: sammobile