Сюрприз в Samsung Galaxy Z Fold 3: совершенно секретный чип

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Samsung Galaxy Z Fold 3 может стать первым устройством с фирменным процессором Exynos с графикой AMD

Следующей моделью Samsung, которую можно гнуть, будет Galaxy Z Fold 3. Она станет продолжением коммерческой историей с выпуском складных смартфонов. Какие изменения произойдут на фоне предшественников, полной информации нет, но отрывочные сведения начинают поступать.

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Известный сетевой информатор Ice Unverse сообщил о том, что по сравнению с предыдущим Fold тут изменят аппаратную платформу и она является «совершенно секретной». Какой смысл он вложил в эти слова, остается только гадать, что и принялись делать наблюдатели. Так, появилось предположение, что из числа претендентов на «сердце» Galaxy Z Fold 3 можно исключить Exynos 2100 и Snapdragon 888. Иначе к чему все эти «секреты»?

Кто-то начал говорить о том, что новинка должна получить Snapdragon 888+, но есть и те, кто ожидает, что внутри Galaxy Z Fold 3 установят новый чип Exynos с графикой AMD, который вполне может именоваться Exynos 9925. Эксперты и фанаты компании находятся в предвкушении того, чем завершится партнерство Samsung и AMD. Уже есть предположения, что в плане, прежде всего, графической производительности, новый чип с графикой от AMD даст бой топовым решениям от Qualcomm.

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Среди прочего Galaxy Z Fold 3 приписывают подэкранную фронтальную камеру и поддержку стилуса без отдельно выделенного для него отсека. Премьеру смартфона обещают летом нынешнего года.

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Источник: phonearena