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Samsung Galaxy Z Fold 4 показали на качественных рендерах

11.05.2022 168 0

Samsung Galaxy Z Fold 4 будет во многом схож с предшественником

Samsung лидер в сегменте складных смартфонов и планирует оставаться им и впредь. Компания готовит к выходу Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, представить их должны в августе на ежегодном мероприятии Unpacked. Ждать кардинальной смены форм-фактора и дизайна не приходится. Компания предпочтет минорные изменения в экстерьере, что подтверждают и рендеры Galaxy Z Fold 4, появившиеся сегодня в сети.

 

Samsung Galaxy Z Fold 4 показали на качественных рендерах – фото 1

 

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Нам демонстрируют фирменный «фолдподобный» дизайн, где на внутренней стороне расположился 7,6-дюймовый гибкий экран. На внешней стороне установили дополнительный дисплей диагональю 6,2 дюйма. Это будут OLED-матрицы с высокой частотой обновления.

 

Samsung Galaxy Z Fold 4 показали на качественных рендерах – фото 2

 

Габариты Galaxy Z Fold 4 составят 155х130х7,1 мм против 158,2х128,1х6,4 мм у предшественника. Пожалуй, наиболее видимое визуальное изменение коснется оформления основной камеры. Дизайнеры отказались от идеи предлагать площадку и разместили три датчика независимо друг от друга. Модули выступают над корпусом и ниже расположилась светодиодная вспышка.

 

Samsung Galaxy Z Fold 4 показали на качественных рендерах – фото 3

 

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В целом Galaxy Z Fold 4 повторяет черты предшественника. Почти наверняка, усовершенствования коснутся шарнирного механизма и самой гибкой панели. Можно ждать того, что компания уделит внимание уменьшению складки на гибкой матрице.

Samsung Galaxy Z Fold 4 показали на качественных рендерах – фото 4

 

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Источник: smartprix

Samsung Galaxy Z Fold 4
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.05.2022

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Samsung Galaxy Z Fold 4 показали на качественных рендерах