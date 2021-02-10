Samsung приступает к продвижению 6G

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Совсем недавно Samsung Electronics выпустила документ под названием «6G Spectrum: Expanding the Frontier». Как можно понять по названию, в нем изложены планы южнокорейского гиганта на новое поколение мобильной связи 6G.

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По словам исполнительного вице-президента Samsung Сунхьон Чоя, компания уже давно занимается разработкой нового стандарта связи и уже активно занимается выведением ее на рынок.

Samsung утверждает, что благодаря 6G скорость передачи данных достигнет умопомрачительной скорости в 1 Тбит/с, что в 50 раз быстрее, чем «жалких» 20 мегабит в секунду у 5G. Столь огромная скорость понадобится в корпоративном и промышленном сегментах, а также будет задействована для лучшего опыта взаимодействия с виртуальной, дополненной и расширенной реальностью (AR, VR и XR соответственно).

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Это имеет смысл, особенно если учесть тот факт, что сейчас все больше компаний делают акцент на развитии метавселенной. По оценкам современных экспертов, внедрение 6G начнется примерно в 2028-2030 годах.

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Источник: gizmochina