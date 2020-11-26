Samsung хочет предложить альтернативный вариант разблокировки Galaxy S21

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Samsung Galaxy S21 можно будет разблокировать по голосу

Блокировка смартфонов стало делом привычным, а биометрия — самый безопасный ключ к устройству. Но что делать, если биометрия — это не для вас, от пароля отказываться совсем не хочется, но и каждый раз вводить заветную комбинацию лень? Samsung готовит альтернативу.

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Пришло сообщение, что компания намерена внедрить технологию распознавания голоса. Сама фича Bixby Voice должна появиться в прошивке One UI 3.1 и интерфейс сможет улавливать уникальные особенности тембра и колебания речевых связок пользователя. Ожидается, что это будет более совершенный метод идентификации, лишенный недостатков технологии распознавания лиц. Как будет работать функция, достоверно неизвестно. Как и нет понимания о степени ее защищенности, не будет ли телефон разблокироваться, если использовать запись разговора.

Сама функция разблокировки по голосу станет эксклюзивной фишкой Samsung Galaxy S21. Сам флагман могут представить уже в середине января, и он получит плоский AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, чип Snapdragon 875 или Exynos 2100, до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной. Обещают аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой 45-ваттной зарядкой и тройную тыльную камеру 64 Мп + 12 Мп + 12 Мп.

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Источник: 9to5google