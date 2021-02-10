Samsung извинилась перед пользователями за замедление смартфонов

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Обещано, что подобное не повторится

В этом месяце вокруг компании Samsung развернулся очередной скандал. Компанию обвинили в том, что она намерено ограничивает производительность более 10 тысяч приложений на Android, включая штатные. Но ни при этом бенчмарки неприкосновенны, им позволяют работать без ограничений. Виновником в замедлении был признан сервис Game Optimizing Service (COS), который некорректно распознавал программы.

Samsung не стала отпираться от этого и призналась, что принудительное замедление имело место быть и пообещала все исправить. Она сдержала слово и выпустила обновление, а глава компании на собрании принес извинения перед сотрудниками, занимавшимися разработкой игрового сервиса. Он признал, что имеется проблема взаимодействия рядовых сотрудников и руководства. Другими словами, внутри компании царит бардак.

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Теперь настал черед извиняться перед пользователями. На ежегодном собрании акционеров Samsung, генеральный директор Джонг-Хи Хан принес извинения пользователям Samsung в связи с проблемами в работе GOS. Он признал, что они недостаточно прислушивались к своим клиентам, но впредь они будут более внимательно относится к отзывам пользователей, чтобы подобная ситуация не повторилась.

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Источник: gizmochina