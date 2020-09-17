На Samsung Galaxy M31 начало прилетать обновление до One UI 2.1

378

Популярный среднебюджетник от Samsung Galaxy M31 начал получать новую версию прошивки One UI 2.1.

Бюджетник Samsung Galaxy M31 был выпущен в начале этого года с Android 10 на борту. Несколько месяцев спустя Samsung выпустили обновление с патчем безопасности за апрель 2020 года.

Теперь южнокорейская компания приступила к выпуску нового обновления с последним патчем безопасности от сентября 2020 и некоторыми новыми функциями.

﻿Читать также: ﻿

К тем самым новым функциям относятся цифровое благополучие, уход за устройством, улучшенные навигационные жесты, а также немного измененные иконки и цвета оформления. Новая прошивка также вносит улучшения в ночной режим. Также добавлена новая функция «Корзина» для контактов. Пожалуй, самым главным обновлением стало добавление функции Single Take для приложения камеры.

﻿Читать также: ﻿

Также к общим изменениям относятся оптимизация программного обеспечения улучшение пользовательского опыта. Наряду со всеми оптимизациями, новая прошивка также улучшает безопасность и производительность устройства. Оно также устраняет многие ошибки, о которых сообщалось в предыдущей сборке.

Обновление One UI 2.1 для Galaxy M31 доступно в данный момент на территории Индии и вскоре будет доступно и для других стран. Кстати, сборка стабильная, не бета-версия. Обновление основано на Android 10 – все-таки перед нами бюджетник от Samsung, Android 11 пока ждать не приходится.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: tizenhelp.com



https://andro-news.com/news/apple-vykatila-obnovleniya-proshivok-dlya-svoih-ustroystv.html Apple выкатила обновления прошивок для своих устройств(в Адм. панель)