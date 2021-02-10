Samsung не единственная, кто будет поставлять дисплеи для iPhone 13

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Apple будет закупать LTPO-экраны у трех компаний

Apple и Samsung не только заклятые враги и конкуренты, но еще и партнеры, которые активно сотрудничают. А дело в том, что южнокорейский гигант в течение определенного времени является ключевым поставщиком комплектующих для iOS-устройств. В частности, речь идет об OLED-панелях и в начале года в сети появилась информация, что Apple собирается вновь воспользоваться услугами Samsung.

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Тогда заявили, что южнокорейский гигант будет эксклюзивно обеспечивать Apple дисплеями с частотой обновления 120 Гц для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. До недавнего времени у концерна из Купертино просто не было альтернативы, как приобретать матрицы у своего конкурента. Но в этом году ситуация может сложиться иначе.

По информации авторитетного ресурса Digitimes, Apple договорилась с LG, которая также будет производить экраны для новеньких iPhone. Это будут LTPO-панели, отличающиеся улучшенной энергоэффективностью. Если эти сведения верны, то в этом году Apple закупит дисплеи для своих смартфонов у Samsung, LG и BOE, причем последняя компания будет поставлять экраны для iPhone 13 и iPhone 13 mini.

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Источник: digitimes