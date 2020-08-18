Samsung обновила список устройств, которые получат увеличенное время поддержки

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Samsung продолжает давать обещания: теперь количество устройств, которым компания отправит три крупных обновления, стал еще длиннее.





Как вы знаете, во время презентации Unpacked Samsung пообещали, что компания начнет поддерживать некоторые свои устройства в течение 3 лет, как бы копируя правило Google касаемо своей продукции. Сегодня Samsung решили напомнить об этом, выпустив полный список устройств, которые получат 3 крупных обновления Android.

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В официальном блоге Samsung появилась информация о том, что 38 устройств, находящихся в розничной продаже, будут получать 3 крупных обновления Зеленого робота. Ранее Samsung утверждали, что так повезет только линейкам Galaxy S и Galaxy Note, но полный список намного более обширен.

Список устройств, которые должны получить обновления

Теперь мы знаем, что смартфоны линеек Galaxy S10 и S20 получат эти обновления, то же самое действует для линеек Note 10 и Note 20. Далее по списку мы замечаем последние устройства Galaxy A, но далеко не каждую модель. Далее можно отметить планшеты Galaxy Tab, именно Tab S6 и S7. И, наконец, Samsung также придерживается этой политики по отношению к каждой из своих «раскладушек».

Samsung также уточнил, что поддержка линеек Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Z и Galaxy Tab S будет распространяться для абсолютно всех устройств, а список более бюджетной линейки A ожидаемо будет ограничиваться только определенными аппаратами.

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Также следует отметить, что Samsung подтверждает, что серия Galaxy S20 первой получит Android 11.

Источник: SlashGear