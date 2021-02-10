В сеть утекли промо-изображения Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3

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Показали дизайн Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3

Если Apple только строит планы по выпуску складного смартфона, то Samsung практически поставила их выпуск на поток. Компания готовит к выходу третье поколение Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Сегодня у нас появилась возможность увидеть Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 благодаря анонимному источнику, успевшему сделать кадры с промо-роликов компании.

Главное, что нужно знать о Samsung Galaxy Z Fold 3 — это первый складной смартфон компании с подэкранной камерой. И, возможно, первый смартфон компании с такой фронтакой. Среди прочего также говорится о поддержке фирменного стилуса S Pen и, возможно, на манер устройств Galaxy Note в новинке предложат специальный отсек для хранения электронного пера.

Еще одно важное нововведение — стекло Gorilla Glass Victus, которое прикрывает наружный экран. Уделит внимание Samsung и улучшению защиты гибкой матрицы, а также шарнирного механизма, ведь, если верить слухам, Galaxy Z Fold 3 может стать первым складным мобильником с водозащитой.

В случае с новинкой компания откажется от прямоугольной площадки основной камеры, отдав предпочтение выступающему овальному блоку с тремя датчиками изображения и светодиодной вспышкой. По слухам, разрешение сенсоров Galaxy Z Fold 3 составит 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп. Смартфон должен получить платформу Snapdragon 888 и его премьеру стоит ждать в июле.

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Изображения Galaxy Z Flip 3 указывают на то, что он получит чуть больший внешний дисплей, чем у предшественника. Основная камера двойная и датчики расположены вертикально. В цветовой палитре корпусов предложат четыре оттенка: белый, черный, фиолетовый и зеленый. Дебютировать Galaxy Z Flip 3 должен в одно время с анонсом Galaxy Z Fold 3.

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Источник: androidauthority